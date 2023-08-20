旺旺中時2023「金威獎」高雄場盲測活動20日圓滿落幕，吸引許多民眾參加，現場座無虛席。(林金池攝)飲酒過量 有害健康

旺旺中時集團2023「金威獎」秋季大賞高雄場盲飲結果20日出爐，TOP 3吉拉12年、亞伯樂12年、詩貝10年；至於調和威士忌之王PK，綜合北中南三場盲測結果，皇家禮炮均以懸殊比數輸給XR21，顛覆傳統品牌形象。

威士忌界年度盛事「金威獎」18日起一連三天在北、中、南三區舉辦300位素人參與盲測活動。台北場TOP 3為汀士頓12年、波摩12年、亞伯樂12年。台中場TOP3分別為汀士頓12年、吉拉12年、亞伯樂12年。

高雄場素人盲測20日晚間出爐，TOP 3為吉拉12年、亞伯樂12年、詩貝10年。整體而言，三場盲飲測試下來，亞伯樂最受民眾青睞。

這次除了單一純麥的盲飲，現場也加入市占率最高的兩款調和式威士忌提供民眾盲測，令人訝異的是，綜合北中南三場盲測結果Johnnie Walker XR21年竟然以懸殊比數勝過皇家禮炮21年，顛覆傳統品牌印象，市佔率會否產生變化，值得觀察。

麥卡倫則在三場素人盲測，大手筆提供最新酒款市價萬元的「Rare Cask奢想2023」供民眾免費品飲。麥卡倫品牌大使黃偉綸表示，麥卡倫以手工訂製雪莉桶聞名世界，2023年最新RARE CASK由釀酒師從20萬桶珍貴雪莉桶精選50桶調製而成，體現麥卡倫雪莉桶「奢想」的珍稀價值。

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