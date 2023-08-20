美國流行音樂歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）去年嫁給小12歲的山姆阿斯加利（Sam Asghari）。誰料，這段婚姻關係才維持1年多就亮起紅燈，先是爆出兩人已經離婚，男方近日證實消息的真實性，而女方也首度發聲，認：「無法承受痛苦。」

綜合《每日郵報》、《TMZ》等外媒報導，小甜甜布蘭妮疑似遭老公抓包出軌後，雙方產生口角衝突，且男方事後搬離愛巢，夫妻倆過著分居生活，更有知情人士透露男方過往多次遭到女方肢體攻擊，種種因素使這段婚姻亮起紅燈。對此，山姆近日也在社群上以限時動態的形式證實相關傳聞並吐露心聲，直言：「我和妻子決定結束屬於我們的旅程，未來依舊保有對彼此的愛和尊重，並祝福她一切順利。」

事隔幾日，小甜甜也首度對此事發出聲明，坦承已和丈夫山姆離婚，「眾所周知，我和他分開了，與他交往近6年的時光是段很長的時間。」並直言這篇貼文非是來解釋離婚原因，僅指出：「我再也無法承受任何痛苦。」並感謝親朋好友的支持，同時對自己打氣：「我會盡我所能的努力，祝自己有個美好的一天，別忘了微笑。」

事實上，日前小甜甜布蘭妮傳出與老公分居的消息後，仍用心過著自己的生活，當時她在社群上更新一則自己在海灘上騎馬的貼文，並寫下，「我很快就會買一匹馬，但有很多個選項供我挑選，其中有匹馬兒的名字叫索菲（Sophie ），另一隻馬是咆嘯（Roar）。」等字句，讓外界對於她的感情事有如霧裡看花一般。

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