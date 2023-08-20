美國太空部隊(Space Force)將授予國防巨頭企業諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman,簡稱諾格公司)一份合約，委託開發兩具地面雷達站，來追踪太空物體，比如衛星與太空碎片。

太空新聞(Space News)g報導，諾格公司於2022年2月先贏得了一份價值3.41億美元的合約，開發深太空先進雷達能力( Deep Space Advanced Radar Capability , DARC)，主要是追踪地球同步軌道高度的物體，有效的探測、識別和保持感知。理論上只需3座就能覆蓋全部空域，於印太地區開發第一個 DARC 站點，第二個和第三個站點預計在歐洲和美洲。

「同步」的意思是「與地球自轉同步」，也就是此高度的人造衛星，繞行地球一周的時間近似24小時，此處的衛星看起來就像固定在天空一樣，因此也稱「靜止衛星」。同步軌道(GSO)的高度相當高，離地表約3.5萬公里，要用雷達持續觀察與追蹤此處人造衛星，性能必須極端敏銳。

太空司令部在8月7日發布的特別通知(special notice)中表示，打算向諾格公司提出唯一的RFP（徵求建議書），以完成第2、第3個DARC 站點。

其實RARC印太站還未完成。諾格公司在今年5月的公開情報顯示，其DARC 提案通過了關鍵設計審查，印太站預計將於2025年才會完工。

諾格獲得單一來源的 RFP，顯示太空部隊不打算採用競標案。雖然RFP不等於合約，但是在只有一家企業能夠滿足合約要求的情況下，政府可以在不進行競爭性招標，直接給簽發獨家合約，這代表太空軍構建全球性的太空蹤踪雷達，有迫切的進度壓力。

太空部隊希望，第2站將於2028年準備就緒，第3站可在2029年完成。

太空系統司令部表示：「DARC 計劃是我們國家在太空領域的先期預警系統，重要的進步，能夠阻止危險與可能的侵略。」