山道猴子放開雙手練新招？警嗆要重罰

台中一名騎士日前行經霧峰區林森路時，竟在行駛中放開雙手揮舞，相當危險，民眾將行車記錄器畫面po上Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，引發網友熱議；警方表示，駕駛人以雙手放開之方式駕駛機車違反道路交通管理處罰條，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

日前一名白衣騎士行經台中市霧峰區林森路時，在行駛中放開雙手揮舞，相當危險，而另外一名黑衣騎士違規騎乘在禁行機車的內側車道，有名眾將行車記錄器畫面po上Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，網友紛紛留言「山道雜技團吧」、「欠紅單」、「社會在走，招式要有」、「車裝備都有，危險駕駛扣牌必須成就」等語。

台中市警察局霧峰分局表示，有關民眾於社群媒體分享機車未依規定車道行駛及以雙手放開之方式駕駛機車等違規行駛，目前尚未接獲民眾相關報案檢舉；而影片黑色機車行駛禁行機車道，違反《道路交通管理處條例》機車不在規定車道行駛，處以600以上、1800元以下罰鍰。

霧峰警分局補充，白色機車駕駛人以雙手放開之方式駕駛機車違反《道路交通管理處罰條例》以其他危險方式駕車，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，並吊扣該汽車牌照6個月。