洪可浩挺進台塑盃男網賽第2站會外賽最終輪。（海碩整合行銷提供）

2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽20日在台南新營網球場進行第1站單打決賽，頭號種子克金（Ergi Kirkin）強勢封王，勇奪個人今年第3座國際網總ITF系列賽是單打冠軍；同日大會第2站單打會外賽開打，8位台將闖頭關拿下勝利，晉級明天會外賽最終輪。

20日上午大會率先進行第1站賽事單打決賽，土耳其頭號種子克金對決日本第4種子越智真，克金開賽展現壓制力，三度破了對手發球局，首盤僅花31分鐘就以6比0收下，第2盤克金再度於第4局和第6局破發成功，最終以6比0、6比2抱走單打冠軍。

克金今年已拿下3座單打冠軍，本周台塑盃男網賽第1站以一盤未失之姿強勢封王，賽後他對自己的表現相當滿意：「很開心今天拿下冠軍，雖然台灣的氣候很潮濕炎熱，但自己這周表現還不錯，整體發揮了八、九成。」

談到今年目標和接下來的參賽規劃，克金表示，除了繼續力拚台塑盃第2周賽事，也希望持續爭取積分，幫助自己提升世界排名，明年有機會參加大滿貫會外賽。

第二站單打會外賽也在今天展開，多達15位台灣好手在首輪登場，最終有8位台將成功挺進次輪，將力會內賽門票。

台塑燃星計畫贊助選手洪可浩挑戰俄羅斯第3種子丹尼索夫（Ivan Denisov），在7比5、2比0領先時對手退賽而順利晉級，賽後洪可浩表示，對於今年自己的表現自評80分，賽前給自己設定放開打的目標，意外收到不錯的效果，「今天自己的發球和底線不錯，對手的發球很快，正拍也很旋，第1盤末把握對手一發沒進，心態比較敢打。」明天則要在會外賽最終輪對決印度選手馬丹（Tushar Madan），洪可浩笑說：「希望可以進會內，就只差一步而已。」

另一位台將周曉風對決美國第4種子卻出師不利，原先在首盤以5-1大幅領先，卻意外連掉12局，最終以5比7、0比6慘遭逆轉，周曉風說：「對手的狀態突然變好，接發球都回的很深，壓迫到我，自己也找不到突破點，變得很被動。」雖然生涯首度職業之旅暫時告終，但周曉風自認收穫良多，「職業賽對手的球質和身體素質都很好，也知道自己要更加強體能續航力。」

另一位青少年新秀蔡右承爆出冷門，面對第10種子甘塔（Sai Karteek Reddy Ganta），以4比6、6比3、10比5拿下個人生涯首場職業賽勝利。對手甘塔昨天剛在雙打決賽和黃琮豪攜手奪冠，反觀蔡右承直到最後一刻才確定獲得遞補參賽的資格，蔡右承笑說：「前幾天都在忙搬家，原本已經回台中準備去台北練球，沒想到能參加比賽，當下真的蠻慌亂的。」

蔡右承坦言，職業賽和青少年賽事的強度和節奏有所差別，自己也花了不少時間調整，「剛下場有點被對手的發球嚇到，但後來想想對手抽球也沒那麼好，輸掉第1盤後上廁所調整心情，之後就順順的打，把氣勢帶到第3盤。」