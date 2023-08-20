瓊斯盃迎來最後一天賽程，美國隊稍早擊敗中華藍，拿下本屆賽會冠軍，不過籃球媒體人李亦伸20日在個人臉書爆料，有位中華隊球員對著教練說，「我不想為你打球。」驕傲自大的態度讓他大吃一驚，並感慨時代的變遷，「台灣籃球是怎麼了？」

李亦伸指出，自己在場邊聽到有位中華隊球員直言不諱，向一名年輕教練擺明地說：「不想為你打球。」年輕教練無所適從，請求資深教練協助，「還是我們先報到籃協，看籃協如何決定。」資深教練則回應：「我會當下請他打包離開國家隊，你不用再這麼委屈辛苦為中華隊打球。」

李亦伸表示，甚至聽到這位球員直接開嗆「如果比賽沒登錄我，我明早也不會去練球」，讓一旁的他相當傻眼，感嘆這年頭世代變了，中華隊球員竟然能威脅教練，「是我不夠了解籃球，不懂現在年輕世代價值觀，還是我真的食古不化，該被時代淘汰。這幾天總有一股莫名沈重，台灣籃球是怎麼了！」李亦伸文末寫下有種「拳頭硬了」的感覺。

美國隊19日以95比80擊敗中華藍，以7連勝之姿提前奪下瓊斯盃冠軍，20日迎來賽會最後一天賽程，中華藍將對陣強敵韓國爭第2，中華白則將交手伊朗，力求本屆第3勝。