方念華走訪純種放養頂級伊比利豬的橡樹林。（TVBS提供）

方念華主持的《TVBS看板人物》繼去年踏上梵蒂岡，見證台梵建交80周年重大里程碑之後，今年再度走出國際，前往西班牙與台灣駐西代表處的劉德立大使交流。當方念華抵達聖地牙哥的朝聖之路終點「世界盡頭」，看見許多朝聖者在世界盡頭的十字架下所遺留的行李，有感而發表示，雖然走到了盡頭，但同時也變成一個精神和人生上新的起點，並衷心希望「大家能夠帶著朝聖的力量，一步一步走向完全不一樣的新人生」。

節目緊前往聖地牙哥大教堂，獨家直擊難得一見的盪香爐畫面，劉德立大使在旁補充，香爐重量高達53公斤，需靠著拉繩者的技巧及經驗，經過不斷的練習，才能夠精準掌握來回拉推的力量，盪香爐的震撼畫面也讓方念華讚嘆不已。

在聖地牙哥大教堂內，方念華及劉德立大使偶遇來自台灣的朝聖者，他們眼眶泛紅激動地分享「能夠見證(盪香爐儀式)這一切非常感動！」除了西班牙的宗教文化之外，《TVBS看板人物》走訪純種放養頂級伊比利豬的橡樹林，方念華為更加親近伊比利豬，小心翼翼地接近並蹲著模仿叫聲，笑稱：「能夠靠那麼近已經很滿足了。」畫面十分逗趣。該即將於今（20日）晚間11點在TVBS 56頻道播出。