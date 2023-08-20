台南登革熱疫情嚴峻，今天新增70例，累計已達1690例，統計從14日至20日共增加439例，也是疫情以來單周新增最多病例的1周；不過，疫情下也傳來好消息，2名重症確診者近期都已康復出院。

台南今天新增70例分別為安南區19例、永康區及東區各16例、南區9例、北區4例、仁德區及中西區各2例，安平區及關廟區各1例。截至目前，永康區已累計498例，其次為東區452例、仁德區249例、安南區也來到211例。

由於疫情嚴峻，卻屢查獲陽性孳生源，台南市登革熱防治中心指出，南市病媒蚊大戰進入里鄰巷弄階段，永康區長陳勝楠今與二王里長謝文奇共同召開二王里鄰長會議，45位鄰長全數響應出席，永康區公所列印出每一鄰的家戶地圖，由區長與里長逐鄰討論該鄰髒亂點及分析病媒蚊監測數據。

陳勝楠表示，對抗登革熱除由市府擬定各項防疫政策外，非常需要鄰里長支持並動員家戶落實孳清才能事半功倍，透過鄰里長對地方深度了解，找到社區隱藏孳生源，喚起里民重視疫情，提高社區防疫意識，疫情才可望控制。

登革熱防治中心主任蘇世斌指出，為求防治時效，針對散發型登革熱確診病例採取九宮格式氣霧式殺蟲劑緊急戶內化學防治作業，即時降低病例擴散風險，不過，執行氣霧式殺蟲劑化學防治後，若住家附近後續仍持續有確診病例，代表社區有群聚感染現象，需執行更大規模區塊戶內外化學防治，降低民眾感染風險。

他強調，並非噴過九宮格就不用再噴藥，至於是否需再噴，則視該區里風險而定，噴藥範圍由疾管署與登革熱防治中心依登革熱防治指引，因地制宜與專業評估畫定，這部分也要請市民朋友體諒與配合，共同遏止疫情擴散。