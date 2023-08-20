「還路於民」大遊行今天（20）日於凱道登場，「中時新聞網」20日起針對「今天是820還路於民大遊行，大家認為『未禮讓行人罰6000元』的法規上路至今，對於行人的用路安全有提升嗎？」網路民調顯示，截至今天晚上。居然有59%的網友認為「沒有，感覺沒什麼變」。

「中時新聞網」今(20日)起針對「今天是820還路於民大遊行，大家認為『未禮讓行人罰6000元』的法規上路至今，對於行人的用路安全有提升嗎？」網路民調顯示，截至晚上7點，1.7萬人投票。59%的網友認為「沒有，感覺沒什麼變」；32%網友認為「有，行人用路安全提升了」；9%認為「無感」。

網友紛紛表示，「重罰只是增加國庫收入及民怨 ，最可行的就是行經路，（人動、車不動，車動人不動），其他有落差的路口再會同專家研究解決」、「這個對那些本來就守法，但沒有禮讓行人意識的人會很有用，確實可以不用顧慮太多車子大多都會讓，除了三寶」、「說個笑話，我昨天過馬路走斑馬線，一樣有騎士不禮讓」、「三分鐘熱度，聽聽就好」、「我只看到一堆路人在路中間耍白痴，也不知道他要過還是不過」。

但是也有網友認為，「改善是必然的，相對造成重要路口大塞車，尤其是假日簡直是夢魘，因此行人、車輛燈號分流勢在必行」。