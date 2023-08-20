第一屆綜合格鬥亞錦賽在泰國曼谷登場，國手尤凱文為台灣奪下首面金牌，陶奕儒則拿下銀牌，7位選手總計拿下1金、1銀、4銅好成績。綜合格鬥協會榮譽主席、台北市議員應曉薇20日表示，感謝全體參賽的選手、教練、武道館努力多年，就為今日的爆發，「你們是台灣之光」。

應曉薇表示，尤凱文奪得的金牌是台灣在綜合格鬥亞錦賽拿下的首面金牌，是歷史性的一刻，陶奕儒雖不能奪得金牌，令人難過萬分，但陶卻已經盡全力，其奮戰精神更令現場觀眾動容。台灣隊拿下1金、1銀、4銅，好成績值得全民為他們喝采。

她指出，綜合格鬥亞錦賽註定震撼台灣體育，國家隊選手的成績更震撼體壇，總教練黃育仁提及身為綜合格鬥選手非常不容易，需要集合各技擊專長於一身。

應曉薇說，曼谷看似不遠，她與團隊夥伴卻走近8年才有今天，感謝全體參賽的選手、教練、武道館努力多年，就為今日的爆發，「你們是台灣之光」。