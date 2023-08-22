路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roskosmos）表示，「月球25號」昨天進入預降軌道時發生問題，不久後便與「月球25號」失去聯絡。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明中表示：「這個裝置進入了不可預測的軌道，並因與月球表面發生碰撞，不復存在。」

這次任務的失敗凸顯自冷戰時期的輝煌歲月以來，俄國太空實力的衰退。莫斯科於1957年發射了第一枚繞地球人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1），蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）則在1961年成為進入太空的第一人。

自1976年布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）領導克里姆林宮（Kremlin）時的「月球24號」（Luna-24）任務以後，俄國未再試圖進行月球任務。根據俄國航太官員，「月球25號」原定21日在月球南極軟著陸。

印度上月發射的「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）預計將於本週登陸月球南極，而俄國正與印度在探索月球目標上相互競爭，更廣泛地說，俄國也和同樣對月球有進一步探勘計畫的美國及中國競爭。