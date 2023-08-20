2023 OEC JUNIOR盃全國青少年網球錦標賽今天（20日）來到大會第2天賽程，昨天兩場雷陣雨的攪局使得賽程稍作延後，所幸今天早天空艷陽高照，選手們伴著好天氣蓄勢待發地踏入球場準備發揮實力，首先由10歲組男單賽事開場，並加入14歲及16歲組賽事，將產出10歲組女單及男女雙打、12歲組男女雙打8強。

10歲組男單8強賽事中，林宇葳對戰第6種子林言柏，面對林言柏迎面而來的強攻率先讓出了3局的比分，不過林宇葳不輕言放棄，從第4局開始急起直追，連續拿下4局反超林言柏，讓比數來到4比3，林宇葳愈戰愈勇打出自信，在最後關鍵局成功破發，搶下4強門票，21日將對上頭號種子陳靖。

同樣精彩的還有新加入的14歲組男單賽事，來自「星星知我心網球訓練營」的選手詹程睿對上江旺霖，詹程睿表示：「雖然在現場遇到總教練劉虹蘭很緊張，但也欣然接受鼓勵，帶著教練給予的信心首場比賽便以6比1強勢取勝」而位在隔壁球場的是海維恩對上羅彥智，同樣以6比2拿下勝利，雙雙晉級。

12歲組女單林霈妮昨日對戰紀永昕不幸落敗，今日以Lucky Loser （幸運失敗者）的身分重返賽場，巧遇同球隊的陳以薰，上演一場隊友鬩牆的戲碼，雙方互保來到2比3，林霈妮調整好狀態連下兩局，以4比3取得先機，緊接著又是一波互保發球局，林霈妮搶先進入盤末點，最終以6比4取勝晉級。