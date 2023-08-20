台中一名妙齡女指控一名「采耳師」（H男），幫她全項服務時（採耳、臉部撥筋SPA、舒緩眼療、淨化鼻療、耳燭SPA），他將身體靠近時便對我搔癢，還說：「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」，雖覺得很不舒服，但不想多予理會。

最後耳燭SPA時，H男：「要不要抹乳液？」我以為是抹肩頸、背部變同意，依H男指示側躺，沒想到，H男邊伸手襲胸邊說：「我被迷惑了，不是故意的！」我實在是太害怕了，只好假裝熟睡、不知道發生了什麼是。H男見我沒反應，不斷說自己是「鬼迷心竅」，把手伸進我的內褲裡，摸我的下體，我只能雙腳夾緊避免被進一步侵犯。

療程結束時，H男把我叫醒（假睡）並問：「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到？」我感到害怕只好騙說：「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼？」我換好原先穿來的衣服後，在店內大廳再次問H男：「剛剛做了什麼事？」H男：「你真的很想知道嗎？」、「對我來說不怎麼樣，對你來說很嚴重！」我說：「怎樣嚴重法？」H男回答：「你不知道最好」等。我離開店家後，難過地把被侵犯的事情跟男朋友說並報警提告。

法官審理，H男以手撫摸甲女胸部、乳頭，將手伸入甲女外褲及內褲內，撫摸甲女下體，在客觀上足以誘起他人性慾，而被告在主觀上亦有滿足自己性慾之意念，自屬猥褻行為，係犯刑法第225條第2項之乘機猥褻罪。H男多次乘機猥褻是利用同一服務機會，以視為數個舉動之接續施行犯，應僅論以一乘機猥褻罪。

H男犯乘機性交罪事證明確，但並無證據足以證明H男指侵，審酌H男身為「采耳師」，在服務過程圖一己性慾之滿足，撫摸對方胸部、乳頭及下體以洩性慾，顯見對他人性自主權顯然缺乏尊重，且造成對方心理上終生難以磨滅之恐懼與傷害。

法官認，H男犯後始終否認乘機猥褻犯行，審理時表示願就乘機猥褻犯行認罪，但仍矢口否認有滿足一己性慾之犯意，一再辯稱服務過程溝通上誤會所導致，顯見H男犯後仍未能正視己非，難認已有悔意。

兼衡H男有意願賠償對方所受之損害，但雙方對於性侵之內容及賠償金額未能達成共識，致未成立調解或和解，而H男並無犯罪前科，考量其智識程度、家庭生活經濟狀況等，日前依趁機猥褻罪，處有期徒刑1年。可上訴。

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