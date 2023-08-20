台北市環保局20日舉辦「讓愛再生 永續循環」再生傢俱特賣會活動，拍賣50年代稀有珍貴古早物件，像是幸福牌腳踏車、烏心石衣櫥、樟木衣箱等珍藏版家具。現場也邀請師傅教導民眾如何維修老家店及傢俱，也安排DIY課程讓人動手做傢俱。

環保局今在內湖再生家具展示場舉辦傢俱特賣會活動，根據介紹，此次拍賣的民國30年代「烏心石衣櫥」使用堅硬的烏心石及杉木打造而成，且雕工非常精細，具復古、奢華風格，其主人是一位從日本來台居住的女性裁縫師，由於年紀大欲返回家鄉，將此轉交至再生家具場，底價為2萬元，3萬2000元成交。

民國50年代「檜木巧繪衣櫥」則散發芳香氣息，上頭精巧手繪裝飾提升其質感，該衣櫥原本是妻子的嫁妝，由於將隨著子女移居國外，不捨與另一半打拚的回憶被當成垃圾丟棄，而轉交再生家具場，底價為2萬5000元，4萬1000元成交。

環保局補充，現場還有蟬聯多年銷售冠軍的腳踏車150台、餐椅120張、電視櫃20組等總計1500餘件特色再生傢俱及腳踏車，讓民眾直呼買到賺到，既環保又省荷包。此外，今日有限量學生早鳥優惠專區，開賣72件原標價200至2500元不等的家具，活動尚未開始就有家長帶著孩子前來卡位領號碼牌。

環保局表示，為推廣民眾自行修復及改造家中老舊家電及家具，活動首次邀請社區家電維修師傅，現場教導民眾如何維修外，並安排筆筒DIY木工教學課程，讓民眾親自動手DIY做傢俱。傢俱檢修免費教學，則由資源回收隊的資深師傅親自指導民眾修復，重新賦予傢俱新生命，深獲許多民眾喜愛。