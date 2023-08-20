周遊在老公等家人陪伴下切蛋糕。（池宗玲攝）

周遊跟兒子馮凱等人一起在台上高歌。（池宗玲攝）

知名製作人「阿姑」周遊今（20日）晚，在老公李朝永、兒子馮凱、張志群及兒媳、乾女兒、孫子等人陪伴下，舉辦86歲生日宴會，現場席開30桌，邀請紀露霞、石峰、孟飛等多位資深藝人，相當熱鬧。李朝永透露，將送千萬藍寶石飾品給周遊當作生日禮物，「可惜還在趕工，今天先戴一整套紅寶石首飾。」

周遊今晚許下國泰民安、大家身體健康、老公李朝永一輩子愛她等生日願望，恩愛的2人在台上放閃，大曝閨房情趣，周遊爆料李朝永每晚都會跪在床邊問她能不能上床睡覺，李朝永則笑說：「我沒上床，她會睡不了覺」。

李朝永表示，每晚都會抱著周遊睡覺，「要是沒抱著的話，我們都會睡不著覺」，周遊則嬌羞的抱怨：「可是他身體好熱，我真的很開心我有這麼好的老公」，李朝永昨寵溺的抱著她說，之後冷氣會開強一點。

周遊表示每年都要舉辦生日宴會，「我老人家每年我都有一個希望，就是都要辦至親好友聚會，大家開心就好」，她與兒子馮凱及其他家人一同在台上演唱多首歌曲，包括她所製作的經典8點檔《飛龍在天》主題曲。

86歲周遊身體狀態相當好，一點都看不出年紀，她透露9月底全家人將一同前往泰國清邁旅行，接著再到歐洲旅遊，「我身體很好，還可以唱歌、跳舞」，兒子張志群也稱讚「媽媽精神很好，晚上都還可以熬夜追劇，台灣、大陸的都看」，周遊則是滿意的說自己今年才27歲，比老公李朝永還要年輕。