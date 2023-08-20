A-Lin的「A-LINK with PASSENGERS」巡迴演唱會，今（20日）第2場繼續在高雄巨蛋嗨唱，中場迎來嘉賓徐懷鈺合唱〈不要再孤單〉，全場歌迷尖叫聲不斷，引爆高潮。2人曾於《乘風2023》合作，今在高雄再度重逢，徐懷鈺甜誇A-Lin又瘦又美，開心說：「今天可以跟第34屆金曲獎最佳（華語）女歌手合唱很榮幸。」
A-Lin今提前於下午4點開唱，火力全開魅力不減，中場播完KTV情境VCR，她換上來自巴黎純手工訂製的白色開衩禮服，站上旋轉舞台接連演唱〈失戀無罪〉、〈摯友〉等招牌情歌，〈有一種悲傷〉後，徐懷鈺驚喜登台，現場尖叫聲不斷；對於好友同台力挺，A-Lin大讚對方「每一次看到Yuki都覺得她保養得很好」，展現好交情。
今日，A-Lin同樣走下舞台、繞場唱跳20分鐘，與全場觀眾近距離互動，歌迷們紛紛跟著節奏跳起來，氣氛嗨到最高點。而進入下一個段落時，A-Lin換上最後一套貼身銀色魚尾裙禮服，深情獻唱〈難得〉〈好朋友的祝福〉〈拿走了什麼〉〈PS我愛你〉以及影集《八尺門辯護人》的主題曲〈天亮之前〉等歌，盡可能滿足歌迷點歌願望，誠意滿滿。「A-LINK with PASSENGERS」世界巡演高雄站圓滿落幕，10月A-Lin將前往紐西蘭、澳洲繼續開唱。
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