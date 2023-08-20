大陸微博上流傳一段影片，1輛輪式輕坦克VN22B，在在公路上與小汽車發生車禍，高大的坦克撞毀了汽車副駕座，所幸該座位沒人，否則後果不堪設想。

影片現在也在小紅書與推特上流傳，是路人所拍攝的車禍後情況，坦克駕駛並未下車，從高大的駕駛艙與一名馬尾女子(疑似小汽車駕駛)爭論。由於影片拍攝者距離現場有一段距離，沒辦法聽到爭論內容。

背景的女聲(疑似拍攝者)說：「坦克撞到了汽車?這車太倒霉了，這車咋賠啊？這車有沒有保險？」

VN22B wheeled armored assault vehicle collides with car pic.twitter.com/pnwxGucYHc — Dylan Malyasov (@MalyasovDylan) August 18, 2023

另外的路人說道：「看到人家車（指坦克）那兒，非要加快速度變道進來。」

女聲又說道：「這下好了攤上事了。」

目前中共陸軍還未對此事有標準說法。

VN22B輪式坦克，採用北約規格105砲。(圖/weibo)

防衛部落格(Defense Blog)報導，VN22B是北方工業集團專門針對國際市場開發的輪式坦克，主要配備1門105公釐火砲，與所有標準北約105彈藥相容。

VN22B無法與主戰坦克對抗，但是它的主要作用是為作戰部隊提供火力支持，或是執行戰術偵察與防禦任務。

底盤具有防護設計和整體附加裝甲、全電控自動變速箱、全液壓氣動舉升車身懸架、V型液壓跨接防護尾門、防撞擊懸浮座椅。它配備了半主動懸吊系統，操作員可以在駕駛艙內完成調節。一方面在平坦的地面上快速行駛，另一方面又具有應對不同的道路情況，實現良好的越野性能。