「還路於民」大遊行今日於凱道登場，因愛女魂斷斑馬線而走上街頭的台南余爸爸也現身會場，哽咽稱大雨是老天爺為其流淚，盼不要再有人跟自己女兒一樣在人行道喪命，會後民進黨主席、副總統賴清德也走出帳篷表達慰問，承諾不會再讓余失望，會全力避免下一件憾事。

親自參與遊行的民進黨立委洪申翰晚間透過臉書指出，「在失去親人的傷痛面前，我們都必須要很謙卑。這些沉痛的批評指教，我們都必須要接受」。這是今天交通部長王國材一上台，就向行人路權遊行群眾鞠躬致歉，最深切的心情。

洪申翰指出，在七月高雄行人路權遊行時，第一次和余爸爸認識。他3歲的女兒在今年5月因為一次車禍事故失去性命。他每次都拉著我的手，紅著眼，提醒民進黨作為執政黨，必須真的作出改變。尤其，不該只拘泥在執法取締的強度，重點是道路或人行設施的工程設計如果錯誤，否則，再怎麼嚴格執法，意義都不大。

他表示，余爸總是強調，如果做錯方向，那再努力都會枉然，每次最後都要叮囑再叮囑，自己對民進黨的期望真的很深，希望不要讓他失望，要讓悲劇不再發生。

他說，今天余爸爸在台上沉痛的發言後，賴清德也主動走出帳篷表達慰問，也清楚的再一次向余爸爸，做出堅定的承諾。「賴主席告訴余爸爸，不會再讓余爸爸失望，更會全力避免下一件的憾事。人在這個對話的現場，可以清楚感覺到，賴主席的這個承諾，是很重很重的。」

他強調，民進黨作為執政黨，對於行人安全的支持，不會只停在今天出席遊行。他們更大的任務，是在遊行後，邀請這些關注的朋友們，參與到這些重要的行人路權改善計劃中，盡最大的努力，作出改變。