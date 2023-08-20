中共解放軍東部戰區19日在台灣周邊海空域實施針對性的聯合軍事演訓，美國敦促中國停止向台灣施壓，應轉向對話。對此，外交部今天表示，美國政府在當前民主面臨挑戰的時刻持續積極發聲，明確要求中國理性自制，停止脅迫台灣人民及破壞台海和平與穩定的意圖。

《路透》報導，美國國務院發言人以聲明告訴路透社，「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，轉而與台灣進行有意義的對話」，並將繼續密切關注共軍的演習。AIT發言人今天回應媒體詢問時也有同樣的說法。

外交部副發言人蕭光偉指出，針對中國恣意在我國周邊進行軍演等軍事挑釁行動，美方及理念相近國家前已多次重申，台海和平與穩定對地區和全球的安全與繁榮至關重要。

他說，美國國務院再度敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，轉而與台灣進行有意義的對話，並表示將持續密切關注共軍演習情況，外交部感謝美國政府在當前民主面臨挑戰的時刻持續積極發聲，明確要求中國理性自制，停止脅迫台灣人民及破壞台海和平與穩定的意圖。

外交部重申，對於中國以我國行之有年的高層過境美國作為藉口，進行軍事施壓及發表各式恫嚇言論，企圖公然干預我國民主選舉進程，勢將無法獲得國際社會的認同。