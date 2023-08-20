大陸東部部戰區於19日在台灣周邊進行海空聯合演訓；央視也曝光演訓畫面，強調解放軍按計畫塑造全向圍島進逼之勢，出動海軍、空軍與火箭軍全力奪取制空制海權。前海軍艦長呂禮詩認為，共軍在陸上的發射井或陸上的東風-31、東風-41部隊，已建置得差不多，恐會讓美軍寒毛豎起。

呂禮詩今(20日)在《週末大爆卦》節目中表示，大陸火箭軍司令員換成海軍王厚斌跟政委空軍徐西盛，這件事情是對的。這對美軍來講，才真的會寒毛豎起，因為以前在陸上的發射井或陸上的東風-31、東風-41部隊，建置得差不多了。

呂禮詩接著指出，現在最重要的是轟-6，可以攜帶東風-21D，把飛彈拉到3萬英呎的高空，飛彈少升3萬英呎，3萬英呎變成射程。所以這件事情要派空軍政委去，而轟-20也即將成軍。至於海軍部分，渤海造船廠都在擴張造船碼頭、船塢，相對的亞龍灣也在擴張碼頭，亞龍灣是海南島最大的潛艦基地，這些都要整合起來。

另外，呂禮詩也提出示警，解放軍演習都是「冷啟動」，召之即來、來之能戰，這件事情才是我們要注意的。