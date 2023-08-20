女星周冬雨昔從北京電影學院畢業後，就以「謀女郎」身分出道，作品繁多的她獲得過金馬獎、金像獎、金雞獎和百花獎等大獎肯定，人氣不俗。近期，她為新作品出席首映會，並與屢傳緋聞的男星劉昊然同台，而兩人的互動也引發網友關注。

周冬雨與小5歲男星劉昊然過去屢傳出戀愛緋聞，不僅被狗仔拍下疑似同居的畫面，更因有「一名90後女演員和95後男演員已領證結婚」等消息在陸網上瘋傳，種種因素相加使周冬雨與劉昊然的戀愛傳聞使網友們深信不疑，即便男方粉絲後援會發聲澄清，相關討論聲浪仍持續延燒。

而近期周冬雨新作品《燃冬》在北京舉辦首映會，而她與另兩名主演劉昊然、屈楚蕭一同出席現場，為作品宣傳。其中，雖然周冬雨與劉昊然在作品中有多場大尺度情慾戲，但在首映會上，有現場的觀眾稱兩人在台上間隔距離不短，且提問時兩人也零互動，看似在「避嫌」，抑或是「處於分手後的尷尬期」，進而引發討論。

對此，有網友認為兩人身為愛情作品的主演，在宣傳現場卻零互動的作法有些不敬業，直言：「感覺好冷漠」、「和劇情有關的梗都不配合，真的很沒意思。」不過，該場活動後，也有其餘的相關畫面在陸網上流傳，在其畫面中可見到劉昊然被主持人問及「再次被男性粉絲叫老公的想法」，周冬雨在一旁雖未做回應，但臉上也掛著相當明顯的笑容，看似互動十分正常，讓網友們見此紛紛表示：「全靠大家腦補出一部戀愛戲」、「還是不要瞎猜測吧！」