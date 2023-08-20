近一個月來中國一系列經濟數據令人不安：失業率居高不下、房地產行業深陷危機、物價下滑構成了通縮風險。中國是德國最重要的貿易夥伴，中國經濟低迷引起了德媒的高度關注，德媒在評論中指出，各大金融機構都在下調對中國的經濟預估，如果北京沒有強而有效的作為，情況恐怕會更糟。

《德國之聲》引述《新蘇黎世報》的評論稱，今年人大會議上中共領導層提出今年的經濟增長目標為「大約5%」，專家們都一致認為此一目標過於保守，畢竟3年疫情防控結束後，中國經濟已露出迅猛復蘇的跡象。然而，時隔不到半年，壞消息接踵而至，各大銀行幾乎每週都在下調對中國的經濟預估。

該報題為《北京不作為 情況會更糟》的評論稱，最令人擔憂的是房地產業，它也是當前經濟不景氣的主要原因。預計今後幾個月爆雷的企業會越來越多，這對中國經濟發展可能會產生難以預料的後果，房地產業衝擊將擴及其他經濟領域。

尤其是過去沒有專家會相信的場面正在成為現實：房地產危機正在蔓延至金融領域。近日資產管理公司中融信託傳出無法履約的消息，該公司將投資者的大部分資金都投進房地產，北京坊間傳言不斷，稱許多銀行也面臨著同樣的困境，「星星之火可以燎原」的危險態勢已經形成。

評論指出，面對當前危機四伏的國民經濟，北京除了發出一些安民告示之外，並未採取具體的提振措施。因為政府現在陷入了兩難境地：一方面，政府想要清除過去積累的債務泡沫，不願意對陷入危機的房企伸出援手。但另一方面，政府又不得不保住房地產行業，因為一旦房地產崩盤，中國經濟有可能會被帶入萬劫不復的境地。而這種兩難境地帶來的後果是，政府決定暫時不作為。

文章表示，在其他經濟領域，政府的口號和實際行動也存在巨大偏差。幾周前，政府出台了一系列刺激私人消費的措施，但這些措施尚未被落實。此外，政府還推出一份長長的措施清單，試圖重新贏得民營和外國企業的信任，問題在於企業已經不再相信這類許諾。外資企業充滿了疑惑，不知道在中國是否還受到歡迎，一系列以國家安全為名的新法規，已經將他們置於重重桎梏之下。種種跡象顯示，中國政府不能只在危機中徘徊，應該推出大刀闊斧的經濟政策。

《法蘭克福彙報》也以《冰山一角》為題發表評論稱，碧桂園危機可能只是冰山一角，其他房地產開發商的情況顯然會更糟。房地產危機會對其他領域構成重大衝擊，金融業中植系也在同一時間陷入困境，絕不是一個好兆頭。

評論認為，更重要的是，中國政府遲疑不決令人擔憂，地產開發商的發展模式也的確難以長久維持，但是問題在於政府似乎不能、或者不願去解決當前的問題，這對中國與世界經濟都不是一個好消息。