欣興表示，大誠廠4樓於8月19日下午發生火警，公司已迅速安全撤離人員，並通報消防單位進行救災動作，此事故並未造成任何人員傷亡，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，大誠廠短、中期持續處於降載階段，主要以協助友廠進行代工作業，初步評估損失金額及對本公司無重大影響，實際損失金額仍在調查中。

由於損失金額不大，法人認為將不致對股價造成衝擊，不過PCB廠因有電鍍製程，長期以來火災屢見不鮮，欣興廠區眾多且龐大，本次電鍍線雖未受損，但欣興為載板龍頭，火災仍成為茶餘飯後的話題。