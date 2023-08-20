第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽落幕，中華白賀家兄弟賀丹、賀博也帶著美好回憶返美。

個性比較活潑的賀博，比賽中打出好球常會大動作帶動球迷歡呼，20日和球隊完成本屆瓊斯盃最後一場賽後他笑說：「感覺時間過得好快喔！從加入中華白訓練到打完瓊斯盃5個禮拜一眨眼就過去了，然後我們就要回美國了。」

賀家兄弟因為學校美國時間21日就開學，所以台北時間21日上午就要趕緊搭機返美，賀丹說，跟弟弟一樣除了覺得時間過得飛快，也很高興學到許多場上場下的經驗，「更開心的是，這是我和弟弟自從高中一起打過球之後，再次可以同隊並肩作戰，我們也很期待再回來比賽。」

賀家兄弟都說，這次收到很多貼心禮物、也簽了不少名、照了許多合照，都要買新的行李箱，才能把所有禮物都帶回去，賀博補充，禮物中除了動漫航海王、火影忍者的模型公仔，有球迷更將這次比賽的點點滴滴集合起來做成一本剪報冊送他紀念，賀丹提到有球迷送了一幀相框，是他對中華藍時弟弟傳球給他第一時間灌籃的照片，讓他看到就浮現滿滿回憶也更加激勵自己。

賀家兄弟的母親臧珍卓補充：「謝謝中華白教練許皓程，今天我們能穿著中華白球衣是因為許教練經歷很多的辛苦、承受許多挑戰，語言上兩個孩子中文並不太行，教練安排翻譯協助兄弟倆融入，訓練、練習賽碰到中華藍跟台灣職業隊，都對我們很有友善，不吝分享經驗，他們倆學到太多了，太開心獲得這麼多支持，這些經歷是不可抹滅的。」

中華白賀丹。（中華籃協提供）