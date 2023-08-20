理想混蛋今邀許富凱同台合唱。（何樂音樂提供）

理想混蛋「奇異點BESTRANGE」演唱會今（20日）第2晚，迎來金曲歌王許富凱驚喜助陣，雙方攜手熱唱台語high歌〈含淚跳恰恰〉及〈舞女〉，台上台下所有人一起嗨跳恰恰，現場瞬間變成「混蛋大舞廳」，樂翻滿場6000位歌迷。有趣的是，許富凱還獻上4條紅內褲，預祝理想混蛋勇奪金曲獎。

雙方一連合作2首歌，唱畢，許富凱作勢準備下台，大呼：「好累喔！我要先回家。」理想混蛋主唱雞丁趕緊拉住他，送上一個大大的擁抱，謝謝歌王相挺。許富凱隨後送上4條紅內褲給理想混蛋，一臉認真說：「等一下！其中一件XL是雞丁的。」雞丁聽聞回：「對啦XL我的，其他人S就夠了。」全場笑聲不斷。

今一開場，主唱雞丁、鼓手Look、吉他手阿哲與建廷以全新造型「時光旅者」帥氣登台，引領全場高唱〈愚者〉等歌，Look直呼：「北流的小混蛋們，今晚要是最開心、最大聲。」台下高舉雙手拍掌應和，氣氛歡樂。

成團將滿6年，對於昨天「初夜」第1場在北流完美演出，Look直言：「讓我永生難忘的地方，因為場地的關係才邀請父母來看，算是第一次邀請他們，準備了很久然後一次在一個晚上全部釋放的感覺是如此美好。」建廷形容：「舞台非常大，人很多，非常震撼，原來『大』的真的比較爽。」阿哲打趣說：「初夜的來臨總是那麼突然，雖然很害羞，但因為有你們的陪伴，一切都是那麼美好，有歡樂有哭泣有感動。」雞丁則號召歌迷們：「未來請繼續和我們一起，留下更多生命的奇異點。」