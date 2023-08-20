由於水氣較少，明（21）日台灣各地為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率。本周恢復為高溫炎熱的一般夏季型天氣型態，周六、下周日（26日、27日）東半部地區有零星短暫陣雨，氣象局表示，目前琉球東方海域有低壓雲簇消長，不過未來發展較有限，反觀南海至菲律賓東方海面在本周中後期有熱帶系統形成的機率。

氣象局指出，明天台灣各地為多雲到晴的天氣，清晨至上午因陸風與偏南風輻合，中南部地區亦有零星短暫陣雨，午後因太陽加熱影響，各地有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率；氣溫方面，預測各地高溫約32至35度，中午前後紫外線偏強。

氣象局分析未來天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二至周五（22日至25日）水氣較少，恢復一般夏季型天氣型態，各地為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生的機率，周二、周三因偏南風與陸風輻合，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周六、下周日為偏東風環境，迎風面的東半部地區有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。