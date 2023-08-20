新北市三重分局警方日前巡邏詐欺取款熱點，盤查一名行跡詭異的少年，竟然就是詐騙集團的車手，少年供稱是在網路上找工作時，發現1天可以領1萬元的工作，一時貪心才會當詐團車手，訊後被依法送辦。

據了解，三重分局二重所長陳子杰及員警蔡宗欣8月7日中午12時許，執行轄內詐欺取款熱點巡邏勤務時，再重新路2段實施盤查，順利查獲一名魏姓少年車手及隨身攜帶的作案衣物，並從少年手機相簿內的簽字收據資烙，聯繫到被害人周姓女子，少年落向警方供稱，因為上我找工作，「日薪1萬」真的太誘人，一時貪心才淪為車手，感到十分後悔。

三重警分局警方指出，為精準打詐，分析轄內詐團提領及面交熱點，編排勤務派員24小時進行排查，8月7日中午12時許，二重派出所員警於重新路2段商場附近，發現一名少年形跡可疑，見警神色慌張，遂上前盤查，當場查獲詐團的魏姓車手，從少年背包找到一套西裝、鞋子更發現其自製名片印著外派經理稱號，但觀察他的穿著、談吐、年紀實在很難跟該職稱畫上等號。

員警進一步調查，魏姓少年早於警方查獲前1小時，依照集團指示在新北市蘆洲一處公園取得變裝衣物及假身分名片，換裝後前往台北市騙取周女30萬元，得手立即將贓款運到新北市三重區的商場廁所，與上游收水手在隔間內以「咳嗽」作為交錢訊號，同時再次變裝，2人1前1後離開，依照集團教戰守則，製造斷點。

魏姓少年落網供稱是透過網路找工作，對方說只要依指示取款、點交即可賺錢，不料卻淪為詐欺共犯，薪水還沒拿到就被逮，經查該集團為避免遭到警方查獲還特意使用隱密性極高，擁有加密對話，設定秒數後看完訊息就銷毀的Telegram（飛機）通訊軟體向旗下成員交付任務，警方正持續擴大追查幕後集團。

三重警分局長張國哲表示，詐團常透過網路大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回，遠離投資詐騙，民眾應掌握三不政策：不聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站，有任何疑慮可向165反詐騙專線、證券期貨反詐騙諮詢專線2737-3434查證，「主動查證」，才能避免掉入詐騙陷阱。