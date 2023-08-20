台中市南屯區7、8月都發生路樹突倒下，傷及附近車輛、民眾事件，凸顯路樹養護的重要性。議員江肇國表示，兩處都位在通學步道旁，市府應趁學校開學之前，跨局處啟動通學步道路樹全面健檢，守護學童通行安全。建設局回應，2019年至2022年健檢3000多株樹木，移除270株有公安疑慮的樹木。

台中市南屯區上月才發生一起樹齡25年鐵刀木因染核根病倒塌，波及4輛行經車輛；日前南屯國小又發生路樹倒塌砸傷路人事件，江肇國認為，最近雨勢大，可能引發土質鬆動，提高許多樹木倒塌的風險，加上一些樹木已經染上褐根病菌，成為馬路上的不定時炸彈。若市府在巡檢的機制沒有充分落實，及早發現有問題的樹木，類似的案件只會層出不窮。

江肇國呼籲，趁現在還沒開學，市府的教育局、建設局應該通力合作，優先將全市校園通學步道周圍的樹木詳細健檢。注重預防勝於治療，才是真正保護樹木也保護學童。

教育局表示，學校及建設局平時對於學校周邊行道樹的管理即有分工，從定期檢視、養護、修剪到通報、搶修，隨時留意校園周遭樹木生長情形，並確實依「臺中市各級學校校園樹木移植、移除及修剪作業注意事項」進行維護修剪及病蟲害防治，對於近日豪大雨不斷，將持續督導學校針對校園樹木盤點維護，以維學童、民眾通行安全。

建設局指出，台中市路樹約有22萬餘株，自2019年至2022年共健檢3000餘株，考量近年樹木病害，如褐根病等有傳播性且易倒塌，健診查有樹木根部褐根病病徵、有倒伏現象者及影響公安的樹木皆進行移除，共移除約270株。經統計，榕樹、垂榕及橡膠樹較易得褐根病，未來將針對曾經發生過褐根病樹木周邊樹木、聯絡道路車流量大的路段進行逐棵樹木健康檢查。