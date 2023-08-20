按讚新光三越台北天母店粉絲專頁並拍照打卡，即贈「莎娃酒冰」乙瓶，吸引民眾響應。（石智中攝）

今（20日）下午新光三越台北天母店舉辦夏日微醺派對，吸引數百人排隊到場。（石智中攝）

宜蘭食品旗下酒品Sawow，於新光三越台北天母店推出試飲台。（石智中攝）

宜蘭食品瞄準夏季酒水市場，於7月底推出全新酒品品牌「莎娃酒」與「莎娃酒冰」系列。（石智中攝）

Sawow莎娃酒品今（20日）提供現場民眾試飲。（石智中攝）

旺旺宜蘭食品瞄準夏季酒水市場，於7月底推出全新酒品品牌「莎娃酒」與「莎娃酒冰」系列，有別於濃烈酒，提供3.5％的清爽微醺大人風味，迎接小酌片刻、柔中帶醺的沙瓦，並特別研發125ml的小包裝，以剛剛好的黃金比例，帶來剛剛好的微醺感，不但撕開方便飲用，也可以倒入酒杯內。

其中「莎娃酒」提供蜜桃風味、荔枝風味，以3.5％白酒為基底，搭配乳香、滑順入口，包裝上並有明顯酒字和警語，不讓小朋友誤拿，一條4包售價139元；「莎娃酒冰」提供青梅口味、蜜桃口味，以3％剛剛好的微醺體驗，搭配水果風味層次豐富，冷凍後冰沙口感更順口，也是全台首創以冰沙呈現的雞尾酒，一組6瓶售價285元，以上目前在通路家樂福、大潤發、愛買、美聯社、寶雅、萊爾富及區域連鎖超市等販售。宜蘭食品表示，明年預計還有「mojito莫西多」新口味上市。

為了推廣給更多喜歡微醺的民眾，Sawow莎娃今（20日）攜手新光三越台北天母店夏日微醺派對，只要按讚台北天母店粉絲專頁，並上傳拍照打卡，就獲得莎娃酒冰乙瓶，若加入新光三越Line好友，也能獲得莎娃酒乙瓶，搭配新光三越多元活動，昨也吸引數百位民眾到場。現場民眾試飲後分享，3.5％的酒精濃度不會太濃，適合平常不喝酒，但又想體驗微醺感的人，試飲後也會介紹給親友嘗試。

宜蘭食品表示，9月中Sawow莎娃將會再次和樂天桃猿合作，並攜手Youtuber進行更多元的行銷活動。

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