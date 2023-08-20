美國女星布蕾克萊芙莉(Blake Lively)早年主演超夯美劇《花邊教主》爆紅，之後拍攝電影《綠光戰警》和男星萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)擦出愛火，兩人於2012年結婚，結婚至今10年共同育有4個孩子，近日她為自創飲品拍攝廣告，前凸後翹的S曲線讓人看到鼻血狂流。

布蕾克萊芙莉近期為創立飲品品牌「Betty Buzz」拍攝一組廣告，照片充滿復古氛圍，只見她在泳池邊拍攝，金色長髮綁成雙馬尾，身上穿著紅色比基尼，大方露出飽滿北半球，即使生了4個孩子身材仍舊火辣，而她仰頭喝飲料時表情撩人，引發遐想，完美拿捏網友們的注意力。

幾組辣照曝光後，許多粉絲激動直呼：「為什麼妳都有4個小孩了，還能保持成這樣」、「親愛的，妳簡直美到發泡」、「嗨芭比」、「我發誓妳是世界上最美麗的女人之一」、「這不公平」；不少人也忍不住忌妒老公萊恩雷諾斯，「萊恩真是幸運的傢伙」、「每個人都想成為萊恩雷諾斯」。

布蕾克萊芙莉創立的雞尾酒品牌「Betty Buzz」，去年9月她宣布懷孕，沒有工作期間就專心養胎並經營公司，她與萊恩雷諾斯已生下3個女兒，第4個孩子出生後兩人並未公開孩子性別，驚人的是她生產後不到半年曬出與朋友相聚的照片，她穿著貼身背心和牛仔褲，身材幾乎回復到生產前的纖細狀態，不難猜測花了不少時間塑型。

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