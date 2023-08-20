大陸商務部17日公布對台灣貿易壁壘調查的初步結果，指明台灣涉違反世界貿易組織（WTO）相關規則，將依有關規定研究中止或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠，大陸國台辦也表態支持。而行政院經貿談判辦公室19日則表示，若中國大陸要研究中止ECFA，應循WTO機制處理。對此，前立委郭正亮20日就表示，「到現在還不願意面對問題，還在講這種風涼話，說實在這個真的是今年選舉的變數」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我對行政院經貿談判辦公室的回應感到非常驚訝，因為ECFA跟WTO沒有關係，ECFA有一個框架協議，只要單方提出，半年內就停，行政院連這個都不知道？」郭正亮更強調，「行政院要真的面對的是貿易壁壘調查，貿易壁壘調查10月12日初步結果就出來了，我們台灣被列入調查的有2509項，我正好奇我們行政院要怎麼面對，假設他列出500項，那行政院要去WTO提告是不是？我不知道他要幹嘛，如果是WTO爭議你應該要去WTO說明啊，我跟你保證WTO不會站在台灣這一邊，因為你太明顯的歧視了」。

郭正亮坦言，「到現在還不願意面對問題，還在講這種風涼話，說實在這個真的是今年選舉的變數，假設說10月就列出部分的項目，然後台灣沒有因為這樣做了措施調整，對方可能就會根據這樣，用類似金額對台灣去中國大陸的產品，做同額報復，他可能就會選ECFA的項目，應該擔心的是這種事」，郭正亮最後更說，「他是完全跟台灣社會脫節，我們的經濟部，蔡英文執政這7年，有就可能要開放大陸產品進來台灣，做過產業升級或調整的因應嗎？這才是他們應該回答的問題，事實上你閃不過的，你不可能不開放，可能會有一些項目是一定要面對的，不然人家措施就來了」。