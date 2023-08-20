台北市自5月以來已發生4起道路塌陷，20日遭受豪大雨襲擊後，下午4時42分萬華區昆明街320巷一處建築工地旁又發生小面積道路坍陷。台北市建管處表示，基地內連續壁並無滲水、變形破損，無公共設施管線破壞，原因尚待查明，目前已填補完成，預計明日針對工地周邊地質進行透地雷達探測。

建管處說明，該坍陷處為基地外，原有建築物拆除後，因屬列管未開闢完成之計劃道路，放樣勘驗前已打通並鋪設AC路面暫供通行，目前建案工程進度為基礎開挖至地下室17.3公尺，基地內連續壁並無滲水、變形破損之情形。

建管處指出，因基地有退縮建築線開挖，坍陷處距離開挖面仍有2至3米距離，基地內外相關監測數據於塌陷後已重新檢測，數據與前次監測數值無明顯差異，現場水利處、新工處和自來水處亦配合勘查並無公共設施管線破壞，現場經大地技師初步研判無安全疑慮，亦無需疏散民眾。

建管處提及，目前造成道路塌陷原因尚待查明，工地基於周邊公共安全，已先行灌漿修復，於晚間6點30分左右下陷處已初步填補完成，現場無下陷情況，建管處已要求工地持續觀察並監測，預計明日會針對工地周邊地質狀況進行透地雷達探測，據以後續進行補強維護。