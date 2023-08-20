台大前校長管中閔就任阻礙重重的「卡管案」曾喧騰一時，政府干預大學自主的爭議在當年討論不斷。管中閔今(20日)在臉書分享當時學生力挺他的發文，那時該學生在政府服務，卻無懼當年肅殺的環境，在文中痛批「國家政府帶頭行惡」，網友看了直呼：有勇氣與道德良知，佩服！

管中閔提到，一位多年未見的學生前幾天偕其夫婿來看他，非常開心，他也相贈對方《大學的脊梁》一書。2018年當他遭遇一些媒體與網路瘋狂攻擊時，這位同學於在網路上發佈了一篇文章《我與管中閔老師的因緣》做為一個學生的證言。她那時在政府服務，卻能無懼於當時肅殺的環境（特別是政府已擺出必將自己除之而後快的態度），勇於發文為他辯護，讓他特別感動。

「大四我準備研究所甄試，拜託老師寫推薦函，老師一口答應，什麼資料都沒跟我要，也沒叫我擬草稿，就幫我寫好推薦函。」這位學生在該文中表示，管中閔老師就是這麼幽默、真誠、熱情，對家人如此，對學生更是如此，不論何時何地都準備行俠仗義拔刀相助！

當管中閔獲選為台大校長時，這位學生直呼「老師，你做到了，淪為遊樂園的台灣大學有救了！」但從那一天開始，她完全沒預期到，為何對管中閔老師不實的攻詰一波波發動，而且竟然是由國家政府帶頭行惡。她質疑「我不解，這有任何一絲公理、正義、大學之精神嗎？」

「翻開中外歷史，一言以蔽之，不就是奸臣小人對所有仁人志士的迫害史嗎？」該學生直言，冒着未來也會被迫害的風險，身為台灣人的基本良知，身為臺大人的基本尊嚴，她能做的，就是在老師風雨飄搖、人人喊曾參殺人時刻，公開地，用一個學生的經歷，來充份支持與證明，回歸大學傳道授業立國立人的精神與本質。台灣大學遴選委員會此一決定即有其立即的實體效力，不會因為教育部違法怠於聘任程序而動搖！

網友看了表示「關鍵句：為了不影響他們。多麼令人嘆息！（管：您這就是行內人說的話）」、「這個政府每天都在挑戰道德底線」、「人人都關心真相，黑暗就無所遁形」、「有勇氣與道德良知的女生，佩服！」、「校長正派真誠，所以有正派的學生真誠的支持」。