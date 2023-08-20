日本低薪族的生活到底有多慘？有記者實際採訪了一位年收入450萬日圓（約新台幣100.5萬元）的33歲已婚電車司機，發現他生活節省到連超商飲料都捨不得買，還要爭取假日上班來多賺點錢。他還擔心，這種「能省則省」的日子已夠苦，如果有了孩子，他還需要省下哪些生活開銷。

日本物價高漲，但薪資漲幅顯然跟不上物價。據日本媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」報導，化名吉川耕太的這名司機住在北陸地區，儘管他也曾幻想，哪天中了樂透、變成億萬富翁的話，就要立刻辭職。但現實狀況是，他每天都過著努力省錢的刻苦生活。

因為結了婚，吉川要比一般人更節省。他與妻子住的公寓，每月房租7.6萬日圓（約新台幣1.7萬元），再加上伙食費、水電費、電話費等等，共計約16萬日圓（約新台幣3.57萬元），由他和妻子各分攤一半。

智慧手機資費昂貴，過去他原本申辦1個月7000日圓（約新台幣1564元）的方案，如今為了省錢，已換成1700日圓（約新台幣380元）、3GB流量的低速方案。他苦笑表示，至少看YouTube影片還可以。

至於在飲食方面，他除了午餐自備便當，還自帶水壺裝水喝，絕不在超商花錢買飲料。如果真要買水喝，買的也是Costco一瓶30日圓（約新台幣7元）的便宜貨。可是就連自備便當的食材也在不斷漲價。像是業務超市賣的蔬菜，售價已從當初的100日圓（約新台幣22元），飆漲到180日圓（約新台幣40元）。

由於新冠疫情，搭電車上下班的人減少，讓吉川偶爾也會擔心公司的營運狀況。而在公司有人排休、需要加班時，他往往都會努力爭取，想辦法多賺一點錢。他坦承，為了買車，他每個月會努力存下5萬到7萬日圓（約新台幣1.1萬至1.56萬元），但因為半導體短缺，就連二手車價格也不便宜，因此他只能靠著破舊的老車辛苦通勤。

他雖然苦中作樂地表示，在北陸，還可以泡泡幾百日圓的錢湯當作放假時的「小確幸」，不必像東京地區要花上千日圓，但在沒有孩子的情況下，生活已經需要東省西省，一旦有了孩子，他不知道自己應該還可以刪除哪些花費。