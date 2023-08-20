林口仲夏夜兒童親子劇場活動於今(20)日在林口社區運動公園綜合運動場活力登場，兒童劇天團「紙風車劇團」在林口精采演出《武松打虎》，現場萌虎唱跳氣氛歡樂無比，戲劇精采歡笑聲不斷，新北副市長陳純敬更蒞臨現場與近3000位市民朋友一起看劇賞虎，於人海中共度仲夏夜的藝術盛宴。

陳純敬表示，林口地區是除了金馬外島以外人口增加最快的行政區，代表著新北市對於林口在地的多項重大建設與政策受到各界的肯定，其中TPASS行政院通勤月票-基北北桃1200都會通的政策就是因為林口在地積極的爭取和倡議。

他說，另外還有增加就業機會的媒體園區、讓家長安心工作的托兒、就學教育環境及多座親子特色公園等，除了硬體建設次第完工外，新北市議員蔡淑君特別爭取在林口加演一場兒童藝術節開幕場，提升市民參與市府藝文活動的觸及率，透過戲劇演出讓兒童藝術的價值活耀林口。

林口區長廖武輝表示，林口區為新北市平均年齡較年輕的區域，響應市府提倡親子活動，本次活動經在地議員蔡淑君的努力爭取與各機關的配合，促使市府兒童藝術節活動能在林口加碼演出，讓市民朋友包含鄰近的泰山、五股、八里及桃園龜山、蘆竹一帶都可以攜家帶眷來林口欣賞紙風車劇團精彩的演出，真實的看見文化軟實力透過戲劇演出扎根林口，成功打造林口宜居城市。

本次活動萌力十足的愛虎及寓教於樂的演出十分成功，相信在虎虎的陪伴下，林口現場的近3000位觀眾今年都有個幸福、難忘的仲夏之夜!最後，林口區公所貼心提醒，精彩的兒童戲劇在林口還有兩場，8月26、27日分別在林口竹林山觀音寺及林口社區運動公園接力登場。