味全龍20日作客桃園，靠著布里悍7局僅被敲2安，與「王家兄弟」王維中、王躍霖聯手壓制樂天桃猿打線，以4比0奪下近期5連勝，續坐下半季、全年度第一位置。

布里悍認為「投一休四」對自己比較好調整，「這禮拜準備的還不錯，身體沒有感到太多疲累，自己也調整得很好，準備好要去面對今天這場比賽。」

總教練葉君璋也認為，布里悍在投一休四的情況下還能有如此壓制力十分不容易，是這場比賽贏球很重要的關鍵。

龍隊近期打出連勝氣勢，就算是在傷了重炮手吉力吉撈・鞏冠後，仍有其他人跳出補齊火力，葉總說：「在連勝之前我們狀況也是很差，但球季就是這樣會起起落落，如何把落的時候剪短，是很重要的事。」

而外野手林孝程在4局下跑回本壘得分後用手捂著胸口，胸悶不適退場休息，葉總表示，林孝程會再去做更精密檢查，過去他就有這樣的情況過，但不影響打球，只是保險起見還是要做更詳細檢查比較好。