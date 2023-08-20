為期2天的2023婕斯羽霸盃全國青少年羽球錦標賽，今天在高雄亞柏會館落幕。來自高雄民權國小、戴資穎學妹的劉芯羽分別越級拿下小五、小六組雙冠，打出未來新希望。

就讀於高雄民權國小4年級的劉芯羽，是台灣羽球天后戴資穎的國小學妹，她在今天的冠軍賽中展現天賦，跨級拿下小五組、小六組的女單冠軍。

劉芯羽先在小六組女單4強擊敗來自台南的林榆喬闖進決賽，再以25比13擊敗台南開元國小的黃育淇順利奪冠；接著劉芯羽又在小五組的冠軍戰以25比16擊敗獅湖國小的曾于恩，單日雙冠進帳。

劉芯羽賽後在接受大會採訪時表示，自己從小就特別喜歡運動，尤其是球類運動更有興趣，6歲那一年跟著爸爸去了一趟羽球館覺得很好玩，就開始專注在這項運動上，一直打到現在也越來越有成就感和興趣。

劉芯羽不好意思的說：「我的偶像就是大學姐戴資穎，她真的很厲害，我只要有空都會看戴資穎的比賽，也希望有一天可以跟她一樣。」

儘管才念小學四年級，但劉芯羽對於身體的保護已經相當有意識。她說：「每天跟著學校練習完之後，我自己都會再多一個小時的個別訓練，而所有的練習都結束後，我會很認真著進行相關的運動防護和舒緩動作，有不懂的就會問老師，希望自己身體能夠健健康康的一直打下去。」

婕斯羽霸盃今天更會在賽事直播平台抽出兩支手機，希望藉由廠商的支持提升民眾對基層羽球的關注，進而達到全民運動的目標。