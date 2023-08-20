人行官網20日公布上述會議消息。根據公告，會議強調，主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用；要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實體經濟力度的穩定性。

要注意挖掘新的信貸增長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、平急兩用公共基礎設施建設。

要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考慮增量、存量及其他金融產品價格關係；發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融支持實體經濟的可持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

會議並要求，金融部門要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

會議指出，大陸經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。金融部門要繼續落實好穩健貨幣政策精準有力的要求，用好政策空間、找準發力方向，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解。