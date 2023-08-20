隨著中國房地產金融風險的加劇，韓國政府專門成立工作組密切關注中國房地產業風險給韓國市場帶來的影響。雖然中國房地產造成的金融風險對韓國影響可能很有限，但若有必要，韓國政府將及時採取穩控市場的措施。

據《韓聯社》報導，依照經濟副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬的指示，韓國財政部已在旗下經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。該工作組將在財政部的政策引領下與韓國央行、產業通商資源部、金融委員會等多個機構和部門保持緊密合作，密切關注中國經濟情況變化。

此外，韓國政府高層對話機制也將關注中國房地產金融風險，由財政部第一副部長方基善主持的經濟應急管理工作組會議將討論因應對策，宏觀經濟金融問題工作檢查會議也將隨時評估中國經濟情況。

財政部認為，來自中國大型房地產開發商碧桂園、恒大的金融風險對韓國實體經濟和金融市場帶來的直接影響或有限，但今後事態如何演變以及中國政府如何應對等可能成為變數，因此目前尚難預測有關風險給韓方帶來的影響。由於韓中經濟息息相關，政府正在密切關注中方風險對國內金融市場和實體經濟帶來的影響。

與會人士指出，受到中國房地產金融風險、美國國債市場波動等因素影響，全球金融市場的不確定性增大，但截至目前，其影響尚有限。政府指出，韓國金融公司的中國房地產開發商債務問題風險敞口並不大，為4000億韓元（約合台幣91億元）。

金融監督院也於17日成立中國房地產金融風險監測工作組。韓國金融部門初步研判，國內金融公司的碧桂園債務問題風險敞口微乎其微，中方風險對國內帶來的直接影響有限。但有分析認為，若中國房地產風險波及全球金融機構，進而拖累全球經濟增長，屆時國內經濟受到間接影響在所難免。

報導說，雖然近期的中國房地產金融風險對韓國帶來的影響可能有限，但如有必要，政府將及時採取穩控市場的措施。