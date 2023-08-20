日前行政院通過行人優先行動綱領，投入逾400億改善行人地獄。對此，前立委郭正亮20日就表示，「他們砸400億要做那個有關交通常會出現障礙處的改善，這個在別的國家有一些共同的做法，不知道為什麼這個東西在台灣一直沒有，如果是開車習慣跟駕駛之間的關係，更深的問題那就比較麻煩」，引發討論。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得一年因為行人地獄，死亡人數好像超過300，北歐有很多國家都是0，首先要確認一下，行人地獄死因的調查，比如說他400億要做那個有關交通常會出現障礙處的改善，我不知道這個是不是台灣自己的發想，還是去別的國家看」，郭正亮更接著說，「因為這個在別的國家有一些共同的做法，不知道為什麼這個東西在台灣一直沒有，如果是更深的問題那就比較麻煩」。

郭正亮指出，「因為我們剛剛講的是道路設計的問題，那還是比較客觀的，像台灣有這麼多摩托車的情況真的也比較少，比如說你去日本看根本沒有那麼多摩托車，提出0死亡願景的國家，可能都是大部分沒有摩托車的，或是很少，在有這麼多摩托車的情況下，到底所謂的行人死亡跟摩托車有沒有關係？還是因為行人跟汽車？還是行人跟公車？我們要有一些數據，要知道死因或受傷的原因」。

郭正亮最後更拿出最近他朋友寄的一些影片指出，「有時候馬路就是設計非常寬，紅燈的時間就是沒有考慮到走路比較慢的行人，還有就是有時候要過斑馬線，會碰到有障礙物的情況，或是有一些車他就是會右轉，這其實如果都是客觀條件，都是道路設計就比較好處理；如果是開車習慣跟駕駛之間的關係，這個就跟我們以前要強制戴安全帽一樣，這就是一種駕駛習慣的改變，那時候我們就是採取重罰的規則，沒帶就是要罰錢，整個安全帽落實的過程就是快，我們台灣如果沒有透過重罰，真的推得動嗎？重罰就是你一定要有證據，不然到時候一堆檢舉就會有爭議」。