味全龍20日投打守俱佳，以4比0完封樂天桃猿，單周5戰全勝，中外野手郭天信3次美技守備連對手教練團都鼓掌，總教練葉君璋認為郭天信每次play對球隊都很關鍵，卻也擔心子弟兵因此受傷，不過郭天信說：「可是這就是我，不會因此去改變。」

郭天信此役儼然成為投手身後最堅強的後盾，4局下撲接掉林子偉眼看就要落地的球，7局下則是往後退、在行進間接殺梁家榮，9局下則在全壘打牆前接殺廖健富，幾次美技就連對手都忍不住鼓掌。

不過郭天信認為，曾總應該是為自家球員鼓掌，「他應該是覺得阿富打得不錯啦！」首次碰上林子偉，郭天信在昨天休兵時特別觀看他與統一獅的比賽，「針對他的部陣有稍微調整，加上之前經典賽集訓時也會看一下他的打擊，沒想到（情蒐）這麼快就用上。」

3次美技接殺中，郭天信對接殺梁家榮那球把握度沒那麼高，「因為是往後退、不好接，就試試看，因為移動速度都沒有減慢，我也不知道球是怎麼進去的。」

聽到葉總擔心自己可能因為這樣而多了更多受傷機會，郭天信說：「可是這就是我，我不會因為怕受傷就想要去改變，從以前就是這樣。」

接殺林子偉這球，連林子偉都忍不住苦笑、向他致意，不過郭天信笑說因為當時在撿帽子沒看到，倒是布里悍回休息室後有跟他說謝謝。被問到郭天信幾次美技守備，布里悍則開玩笑說：「要不是我投得沒有很好，天信哪能上演這些美技守備，不過他的第一時間判斷真的很好，我們有很好的守備。」