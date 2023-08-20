人氣網紅「英國叔叔」艾倫為讓遠在南非的兒子了解台灣生活，拍攝相關系列影片，並因向大甲媽祖許願月點閱率破百萬神奇達標，特別穿接地氣的藍白拖走路＋騎iBike共42公里還願，艾倫說希望有天兒子來台灣，父子一起騎iBike，來場台中輕旅行。

艾倫說，去年他向大甲媽祖許願，希望拍的影片在影音平台能一個月達到100萬觀看人次，沒想到真的如願破百萬，他特別穿上台灣製藍白拖，從南屯文心森林公園出發，步行42公里到大甲，但最後12公里調整計畫，騎上iBike重新上路，他在影片最後向兒子喊話「沒有放棄，只是適應」，堅持完成到大甲鎮瀾宮向媽祖朝聖的超級任務。

憶起15年前來台灣第一站，他提及，先到東勢區教英文，還完成結婚生子大事，後因工作曾落腳豐原，現住南屯區，出門交通常搭捷運綠線，再以iBike接駁代步，這幾年很驚訝台中iBike站點數量不斷增加，以前從住家步行約500公尺有iBike站，現在走200公尺就有新增站點，直呼市政府建置iBike效率太高了，還許願「想知道交通局什麼時候會在我的公寓前設iBike站！」

艾倫指出，他將在自行車道騎iBike過程，拍成《台灣老外騎車10公里尋找10道美食》影片獲熱烈回響，且這幾年發現iBike數量不斷增加，非常便利。

交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕重視台中iBike對城市節能減碳的效果，已宣佈會持續補助前30分鐘的免費政策，目標是全市每一里都有站點，打造台中成為一座公共自行車城市。