女星瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道，擁有亮眼的外貌以及自然不做作個性，使她擁有不少粉絲支持，也成為各大綜藝節目的常客。她除了工作之外，也喜愛在社群上和粉絲分享生活日常，近日便曬出多張飛往南韓旅遊的美照，然而卻在過程中遇到不明人士的跟蹤，讓粉絲們擔憂。

瑤瑤去年底淚斷交往5年韓籍男友李振遠（Andy），分手後男方也把一起養的狗帶回南韓，讓她非常不捨，也曾飛到南韓與愛犬相聚。近日，她在社群上分享與好友們一同前往南韓釜山遊玩的生活動態，同時也一併曬出多張養眼美照，不吝嗇地和粉絲們分享快樂。

誰料，瑤瑤在最新的貼文之中，除了曬出多張身穿淡藍色比基尼泳裝的美照外，還透露自己在沙灘上遊玩的過程中，遇到一位不明人士一直「尾隨、猛盯」，讓她感到十分不舒服，無奈之下只能急忙尋求當地的消防人員求助，「謝謝119人員讓我現在帳篷避難，並且幫我持續關注男子走沒。結果藍衣男子還真的一直在外面等我，超級傻眼！真的是到底想幹嘛。」所幸瑤瑤最後在消防人員的陪伴下，順利搭上巴士離開。

相關貼文曝光後，除了有不少粉絲大讚瑤瑤的美貌外，還有不少人指出：「有夠危險」、「怪你過分美麗，所以怪叔叔跟蹤你」、「真的都要小心」、「平安就好」希望瑤瑤能在玩樂的同時也要多加注意自己的安全。

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