營建署道路工程組長張之明涉貪污案遭檢調偵辦中，媒體披露檢調查出，宸暘公司江姓負責人出資百萬元，買下在宜蘭開畫廊的8年級黃姓女藝術家，供張長期包養。媒體人黃揚明20日在《新聞大白話》節目強調，更大的問題是如果政商關係跟國家機器勾結在一起，如過去雲嘉南出現很多綠能蟑螂，他們跟在地政治勢力勾結，還要錢，讓光電業者不堪其擾。檢調雖然有在查案，但辦出來的只是些賄選案，光電案卻沒消沒息。

北檢查出，營建署2021年、2022年辦理雲林縣太陽能光電板設置案、前瞻計畫雲林縣道路改善工程補助案、市區道路規畫電腦軟體採購案時，業者透過某立委張姓助理擔任「白手套」，招待營建署道路工程組組長長張之明喝花酒，除飲宴並行賄數百萬元。

「經營綠能全部都是有問題的？不是！」黃揚明表示，是有政商關係或是有用金錢賄賂的這種公司被查出來，才是有問題的。如果一個營建署的官員，都要花百萬供他包養或喝花酒，你覺得那些檯面上的政治獻金，10萬、20萬，是真的嗎？那只是零頭，告訴你我支持你，是一種表態。

黃揚明提到，真正檯面下的利益，是我們看不到的，冰山一角的弊案，背後還有多少？這才是重點。前兩年在雲嘉南沿海，因為光電廠商大量進駐，出現了所謂的綠能蟑螂、光電蟑螂，他們在做什麼？比方說有業者要來洽談這個案場，有多少公頃，他們就會跟當地的民代勾結。

「去抗爭，然後跟這些業者要錢！看能要到多少，讓很多業者不堪其擾！」黃揚明指出，這些綠能蟑螂，他們勾結的對象是誰？很多就是在地的政治勢力，他們拿到的錢才是盆滿缽滿，那都是好幾百萬、好幾千萬起跳的利益。這個東西，我們的檢調有在查，可是查的進度如何？

黃揚明強調，這個案子可能只是其中一個小角落，重點就在於，這些綠能蟑螂，如果背後有政商關係的，好像最後都沒有什麼事情！去年如果有相關的弊案，最後起訴的都是賄選，光電的案子好像都沒有消息？所以真正有問題的就是，今天如果所謂政商關係跟國家機器勾結到，最後根本查不出他們有什麼問題的時候，「這才是問題！」