李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，播出電視台浙江衛視也遭網友翻舊帳，過去曾因為凌晨錄製體能節目導致男星高以翔猝死，也有許多節目造成藝人或輕或重的身體損傷甚至工作人員死亡，對此浙江廣電集團也發出聲明回應，會進一步調查。

浙江廣播電視集團於20日在官網發布聲明：「浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》好聲音節目提出許多意見和建議。我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝。」並寫出節目自2012年開播以來，有23位導師和近千名學員，「李玟老師就是其中一位好導師、好歌者，值得我們銘記！」

浙江廣播電視集團承認《中國好聲音》節目不斷遇到一些問題，離大家的期待還有差距，浙江廣播電視集團有責任加強節目監管，未來會督促節目製作方維護公平公正，讓每一位參賽者得到尊重，也會進一步調查核實。但網友們仍抨擊：「尊重大家，就請停播，讓中國好聲音消失。」、「作為浙江人說一句，下次別買燦星製作的節目了」、「藍台要改這個毫無疑問，我就看看你怎麼改，改不好怎麼辦？」、「真的要激起民憤了」、「浙江衛視貌似也只是播出方吧，並不是製作方，是不是網上傳的那些製作過程中出現的問題，也不是浙江衛視能控制的呢？」、「停播且道歉！」

而據陸媒報導，李玟生前控訴《中國好聲音》的影片及音檔流出後，《中國好聲音》製作方的母公司星空華文控股有限公司股價大跌，大跌23.43%，較前一日蒸發近116億港元（約472億元新台幣）。