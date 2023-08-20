台北市大稻埕夏日節來到最後一天，截至晚間8時已湧入7萬8000人次，480秒煙火秀施放期間，觀賞人潮已突破10萬人次。台北市長蔣萬安今強調，今年夏日節轉為帶狀活動，替業者帶來比平日高3成的商機，周邊住房率更高達9成，台北市真的好玩又好逛，期許民眾明年再來欣賞煙火。

觀傳局介紹，今晚施放的480秒煙火秀，以形似夏日螢火蟲的螢螢光輝、幻動煙火形似稻穗詮釋稻埕起源、金冠煙火形似未來美好前景的期待等，並透過同時在空中的藍色、紅色及橙色流沙煙火與河岸的水上盆花煙火留滯30秒作為施放手法，呈現大稻埕河岸最知名的夕照，帶領民眾度過浪漫夜晚。

台北市長蔣萬安今致詞表示，今年特別把大稻埕夏日節延長至51天，且每周三加碼施放煙火，引來的人潮與商機遠遠超出預期。他想感謝觀傳局與相關局處，將活動結合商圈與攤販，讓商機比平日高出3成，周遭住房率更高達9成，相信這次帶狀性舉辦大稻埕夏日節，讓商家在新冠肺炎疫情後受惠。

蔣萬安還提到，在PTT跟Dcard看見網友分享煙火攻略以及攝影懶人包，告訴大家最佳煙火觀賞點，及教導相機光圈、快門數值，尤其有網友在PTT上稱想約女生看煙火告白，有人回覆很羨慕至少有對象能約，實在令人印象深刻，他想告訴大家，大稻埕碼頭周圍有知名的霞海城隍廟，歡迎大家拜廟、求好姻緣。

蔣萬安說，台北市真的非常好玩、好逛，希望大家推廣台北大稻埕夏日節帶狀活動，讓大家周知，歡迎民眾明年欣賞煙火，在此祝福情人節快樂。

觀傳局長陳淑慧則表示，新冠肺炎疫情重創觀光，加上大家不常將台北當作旅遊目的地，今年夏日煙火節才從原本的1天變成51天，盼在疫情後帶動觀光與經濟，讓台北成為民眾暑假出遊的地點。

她坦言，夏日煙火節變成帶狀活動勢必碰到跟以前不一樣的問題，活動首日從沒想過3分鐘煙火能帶來5萬人潮，致使交通不順暢，經過改善，第二次煙火施放變得順暢許多，相信每位工作人員都非常辛苦，各界給予的建議他們也都聆聽，並馬上解決問題。

陳淑慧指出，夏日煙火節變成帶狀活動，達成3項目的，包含鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，發現台北市各景點並不遙遠且互有關聯性；認知到台北市夏天有許多好玩的活動；吸引觀光客體驗大稻埕夕陽之美及藍色公路，將此處列入旅行清單。至於明年是否會帶狀舉辦夏日煙火節？陳淑慧說，這是方向。