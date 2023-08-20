周杰倫在呼和浩特舉辦4場「嘉年華」演唱會。（杰威爾音樂提供）

周杰倫在呼和浩特舉辦4場「嘉年華」演唱會。（杰威爾音樂提供）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會巡迴至呼和浩特，8月17日起一連4場演出在今晚畫下完美句點！4場演出粗估吸引近20萬名粉絲，昨晚第3場演出，歌迷驚喜發現台下嘉賓出現方文山，以及唱紅〈體面〉一曲的歌手于文文，她見到偶像後忍不住落淚，感動直呼「我的青春」。

身為周杰倫最佳詞曲搭檔的方文山成為座上賓引起歌迷很大的騷動，周杰倫問方文山：「我們曾經寫過跟呼和浩特有關的歌曲嗎？」方文山哼唱了一小段歌詞：「蒙古高原南下的風寫些什麼內容…」周杰倫馬上說：「〈龍拳〉是不是！」歌迷是一陣歡呼！更驚喜可以聽到方文山開口唱歌！

方文山第一次到呼和浩特，此行也去了「敕勒川草原」，他在微博有感而發寫到：「過往熟悉的『敕勒歌』，來到呼和浩特，去了一趟敕勒川草原，才知道原來敕勒川的川不是河川，而是指一馬平川的川，意為一望無際平坦的地方…」這意外的發現讓他相當驚訝。

周杰倫第一次到呼和浩特開演唱會，看著全場的粉紅螢光海，感動的說是「粉色海洋」！他也有感而發說：「大家對青春的吶喊，應該就是這種感覺吧！當你們老了、我也老了，但音樂永遠青春無敵！讓我們繼續嗨下去！」

于文文是周杰倫的鐵粉，在點歌環節中幸運被點到，讓周杰倫笑虧：「該不會要點〈體面〉這首歌吧？」于文文趕緊否認，直呼自己從中學就很喜歡「暗號」，周杰倫幽默笑說：「還好不是說小學。」接著兩人一起合唱，演唱會後她po出兩人合照寫下：「今天的暗號是：我的青春有你陪伴，做小哭包也值得。」