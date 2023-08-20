由於美國隊確定帶走第42屆威廉瓊斯盃男子組冠軍，20日晚間中華藍、韓國隊一戰和女子組最後的「台韓大戰」一樣成了「老二之爭」，中華藍阿提諾禁區一柱擎天，全場30分、17籃板，幫助球隊92比64大勝韓國隊，用勝利帶給球迷滿滿喜悅及保住第2。

本屆瓊斯盃男子組美國加州大學爾灣分校8戰全勝拿下冠軍，中華藍7勝1敗第2、韓國隊6勝2敗第3，卡達4勝4敗第4，阿聯和中華白都是3勝5敗，因為阿聯擊敗過中華白所以阿聯第5、白隊第6，菲律賓2勝6敗第7，伊朗2勝6敗第8，日本1勝7敗墊底，美國隊克洛克雷爾二世（Pierre Crockrell II）獲得大會最佳五人及MVP。

這次的台韓大戰並未如過去一樣全場緊湊、充滿激情，韓國隊沒登錄過去7場平均每場18.1分的外援麥斯威爾（Du'Vaughn Maxwell），另一位外援葛瑞芬（Bryan Griffin）也只打3分半鐘，阿提諾在禁區的優勢更加明顯，中華藍除了第4節，其餘3節每節得分都優於對手，其中第2、3兩節單節都攻下快30分，進入到第4節一度92比51領先41分之多，最後中華藍稍微放鬆一點防守，28分之差留住勝利。

阿巴西在中場受訪時表示，自己的腳傷並無大礙，就是比賽時有好一點，而他比賽中也展現彈跳、滯空能力來大秀灌籃美技，全場進帳對於全隊防守給韓國隊的考驗，阿巴西表示：「教練就是提醒我們的壓迫點，阿提諾在禁區對手幾乎守不住他，就盡量把球給他嘗試放進籃框。」

除了阿提諾得分、籃板「雙十」，林庭謙贊助15分、6籃板、5助攻，劉錚提供13分、5助攻、4抄截，賽後劉錚表示，經過瓊斯盃9天8場比賽，雖然有點疲憊，但團隊更加融入，也更了解彼此，而接下來的重頭戲杭州亞運分組已經出爐，中華隊和大陸、黎巴嫩、蒙古同組，劉錚認為，就是做好準備、努力打好每場球。

因為陳盈駿腳踝傷勢動刀缺席瓊斯盃，林庭謙負擔起控球後衛責任，他表示因為從二號位改打一號位，這次瓊斯盃收穫很多；教頭桑茂森補充，儘管面臨傷兵問題，資深球員還是帶頭讓全隊全心投入、目標一致，球隊下周三要去澳洲移地訓練兩周、打6場練習賽，回來之後陳盈駿就會隨隊。

劉錚（右）扮演老大哥角色帶領隊友。（中華籃協提供）

林庭謙（中）本屆瓊斯盃表現出色。（中華籃協提供）

美國隊拿下第42屆瓊斯盃男子組冠軍。（中華籃協提供）