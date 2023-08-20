根據《美麗島電子報》搶先曝光的最新一波總統大選追蹤民調，民進黨賴清德38.3% 、國民黨侯友宜20.9%、民眾黨柯文哲20.2%。媒體人吳子嘉分析表示，侯、柯還在膠著當中。他更點出，柯最強的「本命盤」20到40歲這部分，則全部輸給賴清德，可說是非常嚴重的一件事。

吳子嘉20日在《董事長開講》網路直播節目中公布最新的總統大選追蹤民調，在三腳督的情況下，賴清德38.3% 、侯友宜20.9%、柯文哲20.2%，侯、柯還在膠著當中。其中柯文哲的支持度從高點也就是6月底的28%往下滑。

吳子嘉接著指出，在四腳督的情況下，賴清德37.7%，支持度沒怎麼動；侯友宜為18.4%，下滑；柯文哲17.2%，掉得比較多，有3趴跑到鴻海創辦人郭台銘那裡；郭台銘為12.5%。

至於柯文哲民調為什麼會下滑？吳子嘉點出，6月28日，賴清德35.9%，8月16日39.4%，他從6月到8月兩個月以來增加3.5個百分點。柯文哲6月28日為28.6%，8月16日19.8%，暴跌8.8個百分點。侯友宜6月28日17.1%，8月16日20.4%，增加3.3個百分點。

吳子嘉從年齡層分析說，柯文哲最高點6月28日28.6%， 年輕支持度是45%，到8月份變成32%，減少12.8個百分點 。6月時，柯文哲在20到29歲以45%大贏賴清德的28.8%；在30到39歲，也以41.9%大贏賴。直到今天，賴在20到29歲已以35.8%贏柯的32.2%；在30到39歲 ，賴以38.7 %贏柯的29.8%

吳子嘉接著表示，換言之，賴清德在20到29歲跟30到39歲 的年輕人支持度全領先柯文哲，也就是說，柯最強的「本命盤」20到40歲這部分已經淪陷，全部輸給賴清德，可說是非常嚴重的一件事。