ELLY DE LA CRUZ IS NOT HUMAN@ellylacocoa18 pic.twitter.com/tq8qNAEXU6 — Cincinnati Reds (@Reds) August 19, 2023

紅人21歲新秀迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）身體素質太變態，不僅擁有長打爆發力，跑壘速度也是一流。20日紅人對陣藍鳥，迪拉克魯茲靠著快腿跑出三壘安打，藍鳥轉傳發生失誤，迪拉克魯茲趁機溜回本壘得分，且整個跑壘過程只用了不可思議的15.3秒，打破紅人球團隊史紀錄。

迪拉克魯茲被排在第3棒守游擊，第一次打擊被主審拉弓吞K，但很快迎來復仇機會，迪拉克魯茲4局上將外角變速球打在右外野牆上，藍鳥畢吉歐（Cavan Biggio）沒有算好反彈距離，球往前滾了一段距離後才拿起，畢吉歐又沒把球傳好，越過了準備轉傳的艾斯皮諾（Santiago Espinal），一壘手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）也沒辦法攔下，小白球就這樣一路滾到了三壘界外區。

停在三壘的迪拉克魯茲見藍鳥內野守備大亂，便再次拔腿狂奔往本壘衝，查普曼（Matt Chapman）小拋球給捕手來不及，迪拉克魯茲安全回到本壘，紅人追平2分差距，紀錄上則給了迪拉克魯茲三壘安打，加上藍鳥右外野手畢吉歐的傳球失誤。

大聯盟官網記者Sarah Langs指出，迪拉克魯茲只花了15.3秒回到本壘得分，是數據系統「Statcast」追蹤跑壘速度以來，紅人隊史繞壘一圈最快的速度。更可怕的是，迪拉克魯茲還是在三壘駐足一段時間後打破紀錄。原紀錄由2017年5月19日的漢米頓（Billy Hamilton）15.6秒所保持，漢米頓曾寫下連4年單季盜壘成功數破50的驚人表現。

迪拉克魯茲升上大聯盟後受到外界眾多好評，集速度、長打和肩力於一身的多拍子好手，也是有史以來第5年輕達成完全打擊的好手，紅人一哥瓦托（Joey Votto）評價道：「迪拉克魯茲可能是棒球界最有力量的球員。」